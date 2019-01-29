Рэперша Alyona Alyona рассказала, что на выдвижение Порошенко ее завлекли обманом: опубликовано видео

Alyona Alyona / YouTube

Прославившаяся в 2018-м году рэп-исполнительница Alyona Alyona (настоящее имя − Алена Савраненко), присутствовавшая на состоявшемся во вторник, 29 января, выдвижении Петра Порошенко в президенты Украины на второй срок, заявила о том, на само мероприятие ее пригласили обманным путем.

Соответствующее сообщение она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Савраненко, ей позвонил глава Барышевской районной госадминистрации (Киевская область) и предложил поучаствовать в мероприятии – чтобы помочь детсаду, в котором она долго работала воспитательницей.

Чиновник заверил певицу, что в конференции якобы будут принимать участие "педагоги, благотворители, активисты и меценаты".

"Я согласилась, но совсем не ожидала, что попаду на предвыборную кампанию Петра Порошенко. Поэтому при первой возможности покинула мероприятие, поскольку не желаю иметь отношение к какой-либо политической организации", − написала Савраненко.

Напомним, ранее о своей поддержке Порошенко публично заявил известный деятель украинской культуры - художник/драматург Александр "Лесь" Подервянский. Позднее сообщалось о том, что зрителей на выдвижении Порошенко ошеломили лозунгом, в котором противопоставлялся он и президент РФ Владимир Путин.