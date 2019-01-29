"Чтобы не явился песец": Лесь Подервянский публично поддержал и сжал в объятиях Порошенко

Александр "Лесь" Подервянский / Скриншот видео с youtube.com

Известный художник и драматург Александр "Лесь" Подервянский публично объявил о том, что на президентских выборах-2019 он поддержит кандидатуру действующего главы государства.

"Я коротко скажу. Есть такая северная лисичка с белым пушистым хвостиком [песец - "Главред" ], вспомнили? Она может появиться на наших просторах. Так вот, чтобы она не появилась, по крайней мере, чтобы у нее было меньше шансов, я сегодня здесь. Потому что у меня есть дочка Настя и внук Тимур. Хау. Я все сказал. Слава Украине!", − сказал он, выступая в Киеве на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", посвященного, собственно, выдвижению Петра Порошенко.

После лаконичной речи Подервянский, сойдя со сцены, первым делом сжал действующего гаранта Конституции в объятиях.

Напомним, ранее Подервянский назвал необычную причину захвата Путиным Крыма.