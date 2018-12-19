Подервянский назвал необычную причину захвата Путиным Крыма

19 декабря 2018, 13:57

Российские власти "все очень плохо считают", полагает писатель.

Лесь Подервянский полагает, что Владимир Путин захватил Крым из-за
Владимир Путин захватил Крым из-за "кацапской жадности", полагает Лесь Подервянский / Скриншот видео с youtube.com

Художник и писатель Лесь Подервянский считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин захватил украинский Крым из-за "кацапской жадности".

Власти РФ "отобрали Крым, но потеряли Украину, очень умный поступок", рассказал литератор в эфире крымскотатарского телеканала АТР.

"…это кацапская жадность и не от большого ума это все делается. Тут почему-то есть люди, которые говорят, что вот там сидят такие мудрые, они все просчитывают… они все очень плохо считают. Буквально… каждый их шаг — это в штангу…", — отметил собеседник.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

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Крым захват писатель Владимир Путин Лесь Подеревянский
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