В Словакии Зузана Чапутова победила на выборах президента

Своего ближайшего конкурента, Мароша Шефчовича, Чапутова обошла на 17% голосов.
В Словакии во втором туре президентских выборов победила адвокат и общественная деятельница Зузана Чапутова.
Соответствующее сообщение опубликовали словацкие СМИ со ссылкой на данные Центризбиркома страны, обработавшего 100% протоколов.
Согласно результатам голосования, кандидатуру Чапутовой поддержали 58,41% избирателей, а ее соперник во втором туре − замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович набрал 41,59%.
Явка на выборах президента Словакии составила около 41%.
Теперь Чапутова станет пятым словацким президентом и первой женщиной на этом посту в истории страны.
Инаугурация нового президента назначена на 15 июня 2019 года.
Напомним, ранее сообщалось о том, что словацкие власти искали способ, как выгнать любимых байкеров Путина из страны.