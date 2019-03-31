В Словакии Зузана Чапутова победила на выборах президента

Зузана Чапутова / Reuters

В Словакии во втором туре президентских выборов победила адвокат и общественная деятельница Зузана Чапутова.

Соответствующее сообщение опубликовали словацкие СМИ со ссылкой на данные Центризбиркома страны, обработавшего 100% протоколов.

Согласно результатам голосования, кандидатуру Чапутовой поддержали 58,41% избирателей, а ее соперник во втором туре − замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович набрал 41,59%.

Явка на выборах президента Словакии составила около 41%.

Теперь Чапутова станет пятым словацким президентом и первой женщиной на этом посту в истории страны.

Инаугурация нового президента назначена на 15 июня 2019 года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что словацкие власти искали способ, как выгнать любимых байкеров Путина из страны.