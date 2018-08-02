Словакия ищет способ, как выгнать любимых байкеров Путина из страны — Washington Post

2 августа 2018, 18:58

Словацкие чиновники заподозрили, что за появлением базы байкеров Путина кроется зловещий мотив.

"Ночные волки" открыли свою базу в Словакии

Правительство Словакии было встревожено после того, как члены связанного с Владимиром Путиным байкерского клуба "Ночные волки" открыли в словацком селе Дольна Крупа военную базу на месте бывшей свинофермы.

При этом правительство России успокаивает, что база – это только "европейская штаб-квартира" клуба, а сами "Ночные волки" уверяют, что камуфлированные бронемашины и тяжелое вооружение на территории их базы – это только музей Второй мировой войны, который чтит советских солдат, пишет Washington Post.

В материале отмечается, что в Братиславе словацкие чиновники заподозрили, что за появлением базы байкеров Путина кроется более зловещий мотив. В то время, когда Россия часто напоминает о своей роли в освобождении он нацистской Германии, большинство словаков помнят в основном советскую военную оккупацию после подавления Пражской весны 1968 года.

Как пишет издание, "Ночные волки" находятся под американскими санкциями за участие в военных операциях против Украины. В 2014 году путинские байкеры во главе со своим лидером Александром Залдостановым помогали аннексировать Крым.

В свою очередь президент Словакии Андрей Киска также напомнил о событиях 2014 года. Словацкое правительство теперь ищет способ, как выгнать путинских байкеров из страны, которая сегодня участвует как в НАТО, так и ЕС. Впрочем, любая попытка устранить их со словацкой земли очень вероятно спровоцирует жесткую реакцию Путина.

В 2015 году байкеры хотели проехать через территорию страны, а также Чехии, Словакии и Австрии, чтобы сымитировать завоевания СССР во времена Второй мировой войны. Однако, в Варшаве назвали это "провокацией". Другие европейские страны с трудом искали причины, почему путинские мотоциклисты не могут въехать на их территорию. Выгнать их сейчас из Словакии тоже будет не легко, добавляет Washington Post.

Напомним, ранее президент Словакии обвинил "Ночных волков" в участии в аннексии Крыма.

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Словакия Ночные волки база
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