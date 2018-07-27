"Посол Украины просто д*бил". В Словакии разгорается скандал из-за поездки депутатов в Крым

В словацком парламенте разгорается скандал из-за намерения группы депутатов посетить аннексированный Россией Крым.

При этом депутат оппозиционной либеральной партии SaS Мартин Клукс потребовал высылки российского дипломата Дмитрия Ковалькова, который оскорбил посла Украины в Братиславе Юрия Мушку, пишет издание Aktuality.

"Браво, господин Данко. Вы смелый человек и настоящий державник. А посол Украины просто д*бил", — написал Ковальков на странице спикера словацкого парламента Андрея Данко в Facebook.

Таким образом он отреагировал на заявление Данко о том, что посол Украины не должен указывать депутатам Словакии, куда им ехать или не ехать.

При этом Мушка предупреждал словацких депутатов, собирающихся посетить Крым, что такой визит будет нарушением законов Украины и не останется без ответа.

"Это не только противоречит его статусу, который соотносится с оккупацией территории славянского государства другим славянским государством, но он является дипломатом крупнейшего славянского государства, который вульгарно обзывает своего славянского брата", - заявил Клукс.

Он подчеркнул, что Ковальков должен извиниться перед украинским послом или подумать над выездом из Словакии.

В свою очередь депутат консервативной партии OĽaNO Вероника Ремишова раскритиковала спикера за отсутствие реакции на оскорбление украинского посла, заявив, что его безответственность наносит вред национальным интересам Словакии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что группу словацких депутатов, собирающихся посетить Крым, возглавит внефракционный депутат Петер Марчек.

Отметим, что глава МИД России Сергей Лавров также неоднократно "отличался" публичными оскорблениями и откровенной бранью. В 2017 году на министерской встрече ОБСЕ в австрийском Мауэрбахе Лавров опустился до хамства и решил поучить журналистов манерам.

В декабре 2016 года Лавров нахамил журналистам перед двусторонними переговорами с его немецким коллегой.

Кроме того, в августе 2015 года Лавров грязно выругался на пресс-конференции в Саудовской Аравии. Российский горе-дипломат матерился сквозь зубы, почти шепотом, но его мат расслышали вполне отчетливо.