В Запорожье задержали мужчину за фото бюллетеня

Президентские выборы-2019 / УНИАН

В Запорожье полиция задержала мужчину за фотографирование бюллетеня. Об этом сообщает УНН.

Мужчина пришел на избирательный участок № 116 в Вольнянске. В кабинке он пытался сфотографировать избирательный бюллетень. Это заметили работники комиссии. Правонарушитель задержан полицейскими.

В воскресенье, 31 марта, в Украине начались выборы президента 2019 — в 8:00 открылись избирательные участки. Проголосовать на выборах можно до 20:00, потом будут оглашены результаты экзит-поллов.