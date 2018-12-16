Руслан Кошулинский / УНИАН

Место рождения и образование

9 сентября 1969 года, Львов, УССР. Тернопольский государственный экономический университет, квалификация бакалавра по специальности "право" (2006-й).

Работа и карьера политика

С 1987-го по 1989-й Кошулинский проходил срочную службу в контингенте Советской армии в Германской демократической республике. Получил звание старшего сержанта и должность заместителя командира взвода.

До середины 1990-х годов прошлого века трудился инженером и поваром в бригаде старателей "Полюс", добывавших золото в Красноярском крае (Россия).

В 1996-м Кошулинский вступил в Социал-национальную партию Украины (в будущем – ВО "Свобода"). Сам он утверждал, что с семьей лидера этой политической силы Олега Тягнибока его связывает многолетнее знакомство.

С 1999-го по 2001-й Колушинский был заведующим производством ГП "АТК Турист" во Львове.

В начале и середине нулевых работал помощником-консультантом народного депутата Украины. Затем занимался бизнесом.

В августе 2008-го Кошулинского избрали замглавы ВО "Свобода". С ноября 2010-го он стал главой фракции этой политической силы во Львовском горсовете.

На выборах в Раду в 2012-м Кошулинский шел по партийным спискам "Свободы" под номером №12 и возглавлял центральный избирательный штаб партии.

Руслан Кошулинский / "Телеграф"

С декабря 2012-го по ноябрь 2014-го – заместитель спикера украинского парламента.

На мэрских выборах осенью 2015-го во Львове, будучи кандидатом от "Свободы", прошел во второй тур, где и уступил действующему городскому голове Андрею Садовому. С ноября того же года и по сей день (с перерывом на службу в зоне АТО), Кошулинский – депутат Львовского областного совета (ЛОС).

14 октября 2018 года было публично объявлено о том, что именно Кошулинский станет единым кандидатом от националистических сил на выборах президента Украины-2019

Евромайдан и участие в Антитеррористической операции

Вместе с однопартийцами принимал активное участие в акциях протеста в центре Киева, после того как тогдашний президент страны Янукович отказался подписывать документ об ассоциации с Евросоюзом, а также в воспоследовавшей Революции Достоинства.

В феврале 2015-го Кошулинского мобилизовали для прохождения службы в Вооруженных силах Украины в зоне АТО – с восстановлением звания сержанта.

Скандал с дракой

8 декабря 2015-года во время очередной сессии Львовского облсовета - во время пикетирования здания ветеранами АТО и их семьями - вспыхнула потасовка между Кошулинским и помощником председателя ЛОС. Первый обвинил второго в провокации и накинулся на него с кулаками.

Семейное положение

Супруга Мария. Трое детей — дочери Кристина, Иванна, сын Богдан.

Цитаты Кошулинского

"Патриотизм - когда на шум "наших бьют" сбегаются все. Пока Украина не станет единой в желании победить, мы не победим. Задача центральной власти - максимально популяризировать патриотизм, максимально объединять нацию в борьбе с очень сильным врагом. Власть этого не делает. Сейчас в Киеве мы не понимаем, есть ли в Украине война".

"То, что мы видим сегодня - это не война стрелкового оружия, это война артиллерии. Достаточно весомые артиллерийские дуэли сегодня происходят между нами и русскими наемниками".

"Украина должна очень быстро стать такими себе Израилем или Швейцарией, Украинская ежом, чтобы тот огромный русский медведь даже боялся подойти".

"Я христианин, люблю всех людей, но украинцев я люблю немножко больше. Я люблю всех детей на планете, но своих детей я люблю немножко больше. Это и есть признак национализма".