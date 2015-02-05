Бывший вице-спикер Кошулинский и два экс-депутата "свободовца" мобилизованы и идут в АТО

Трое бывших депутатов, представителей ВО "Свобода" получили повестки и были мобилизованы.

Об этом во время брифинга на Яворовском полигоне сообщил начальник Академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, генерал-лейтенант Павел Ткачук, сообщает сайт Вголос.

По его словам, вице-спикер Верховной Рады предыдущего созыва Руслан Кошулинский, а также два его партийца, бывшие народные депутаты от ВО "Свобода" Маркиян Лопачак и Алексей Кайда получили повестки и были омбилизованы.

Генерал также отметил, что экс-нардепов мобилизовано в рамках четвертой волны мобилизации, со вчерашнего дня они уже находятся на полигоне.

"Как и все мобилизованы, они пройдут 26-дневные учения, а затем их отправят в военные части", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне АТО служит добровольцем нардепа из фракции "Самопомич" и член комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Тарас Пастух.