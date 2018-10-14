Стало известно, кто вместо Тягнибока пойдет на выборы президента от "националистических сил"

Олег Тягнибок / ВВС

Глава партии "Свобода" Олег Тягнибок отказался от выдвижения собственной кандидатуры на выборах президента Украины в 2019.

С таким заявлением политик выступил в воскресенье, 14 октября, на митинге в столичном парке Шевченко.

"Я не буду баллотироваться в президенты. Единым решением мы решили поддержать кандидата от националистических сил Руслана Кошулинского ", − подчеркнул Тягнибок.

К слову, ныне Руслан Кошулинский является заместителем главы партии "Свобода" и депутатом Львовского облсовета, а в минувшем созыве Верховной Рады занимал пост вице-спикера.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Тягнибок назвал Земли в России, Польше и Словакии, потерянные Украиной.