Тягнибок назвал земли в России, Польше и Словакии, потерянные Украиной

В границах 1921 года территория Украины была в 1,6 раза больше, чем сейчас, заявил лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

Среди потерянных территорий Тягнибок назвал Стародубщину (Брянская область), Холмщину (Польша), Надсанье (Польша) и Лемковщину (Словакия).

Он также подчеркнул, что не согласен с тезисом о том, что Украина должна быть преемницей УССР, которую назвал "оккупационной властью".

При этом Украина уважает государственные границы, которые сложились после Второй мировой войны, добавил Тягнибок в эфире телеканала "112. Украина".

Напомним, ранее Тягнибок назвал земли, которые готова захватить Польша.