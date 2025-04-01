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"Мы ее ждали": российские спецслужбы сделали заявление о Пугачевой

Алена Кюпели
1 апреля 2025, 16:57обновлено 1 апреля, 17:53
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Теперь певице точно не стоит приезжать в террористическую РФ, ведь теперь ее могут обвинить в покушении на убийство.
Алла Пугачева
Алла Пугачева врядли приедет в Россию/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru, instagram.com/alla_orfey

Кратко:

  • В чем обвиняют Пугачеву
  • Что ей угрожает

В террористической России планировали задержать российскую певицу Алла Пугачеву, которая не поддержала нападение России на Украину. Ее хотели "поймать" во время похорон путиниста и украинофоба Бедроса Киркорова.

По данным пропагандистского ресурса NEWS.ru, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что Пугачеву ждали, чтобы задать вопросы о ее возможном участии в покушении на жизнь главы ФПБК.

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"Мы ждали, что она приедет. Были бы основания ее прямо из аэропорта доставить к следователю, мы обращались в Следственный комитет по этому поводу. И мы допускаем такую мысль, что в связи с этим она и не приехала, побоялась", — сообщил Бородин.

Чиновник говорит, что Пугачева не приехала в террористическую Россию, так как побоялась. Он также посчитал ее отсутствие "подозрительным". "Если бы народная артистка СССР не была замешана в криминальной истории, то она приехала бы и дала показания. Однако, ее отсутствие выглядит подозрительно, особенно на фоне информации о том, что Примадонна живет на деньги олигархов Леонида Невзлина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)", - говорит он.

Следственный комитет РФ в лице самого Бородина подозревает Пугачеву в том, что она может быть заказчиком убийства главы ФПБК Бородина. Сам Бородин подал соответствующее заявление в СК с указанием всех известных ему фактов по делу. На днях неизвестные прокололи все четыре шины автомобиля главы ФПБК. Также, по его словам, супруга Бородина получала сообщения с угрозами.

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Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин порадовал поклонниковсвежим фото Аллы Пугачевой. На фото Пугачева позирует в кресле на фоне бассейна и пальм в костюме желтого цвета. Также певица дополнила образ беретом и солнцезащитными очками.

А также недавно Алла Пугачева отправилась в ресторан, но там попала в неприятную ситуацию. Как заявил израильский политик Яков Кедми, Примадонну не приняли в ресторане из-за того, что не было свободного столика и она вступила в перепалку с официанткой.

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