Ляшко и Бойко "продинамили" Гриценко на эфирных дебатах: опубликовано видео

Анатолий Гриценко и манекены / Скриншот из видео

Кандидаты на пост президента Украины, нардепы Юрий Бойко и Олег Ляшко, не явились на дебаты с против своего конкурента Анатолия Гриценко в эфир телеканала UA:Перший.

Вместо них Гриценко как бы общался с пластиковыми манекенами. Как заявили ведущие дебатов, свой отказ Бойко и Ляшко объяснили тем, что не смогли отменить встречи со своими избирателями в регионах Украины.

Напомним, ранее представители штаба Владимира Зеленского рассказали, при каких условиях он выйдет на дебаты против Анатолия Гриценко.