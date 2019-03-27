Ляшко и Бойко "продинамили" Гриценко на эфирных дебатах: опубликовано видео

Вместо конкурентов Анатолию Гриценко пришлось общаться с манекенами.
Кандидаты на пост президента Украины, нардепы Юрий Бойко и Олег Ляшко, не явились на дебаты с против своего конкурента Анатолия Гриценко в эфир телеканала UA:Перший.
Вместо них Гриценко как бы общался с пластиковыми манекенами. Как заявили ведущие дебатов, свой отказ Бойко и Ляшко объяснили тем, что не смогли отменить встречи со своими избирателями в регионах Украины.
Напомним, ранее представители штаба Владимира Зеленского рассказали, при каких условиях он выйдет на дебаты против Анатолия Гриценко.