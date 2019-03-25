Названы дата и время дебатов между Гриценко и Ляшко

Дебаты между Олегом Ляшко и Анатолием Гриценко пройдут в среду вечером / Главред

На телеканале UA:Перший пройдут дебаты между кандидатами в президенты на выборах 2019 Олегом Ляшко и Анатолием Гриценко.

Ляшко и Гриценко примут участие в дебатах в среду, 27 марта, в 18:30, сообщили ведущие UA:Першого в прямом эфире, пишет Страна.

По данным издания, оба кандидата в президенты подтвердили, что примут участие в теледебатах.

Также стало известно, что дебаты будут продолжаться два часа, в их ходе кандидаты в президенты расскажут о своих законодательных инициативах, озвучат предложения насчет национальной безопасности и ответят на вопросы друг друга, экспертов и зрителей. Напомним, Киевский международный институт социологии с 14 по 22 марта провел опрос и выяснил, что в президентском рейтинге лидирует кандидат в президенты и шоумен Владимир Зеленский, на втором месте находится президент и кандидат на этот пост Петр Порошенко, третье место занимает кандидат и лидер Батькивщины Юлия Тимошенко, на пятом месте расположился Анатолий Гриценко, а на седьмом — Олег Ляшко.

Справка. В Украине 31 декабря 2018 года началась президентская кампания. Предвыборная агитация кандидатам разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта.

Всего ЦИК зарегистрировала 44 кандидата на пост президента — это рекордное количество. Позже пять кандидатов отказались принимать участие в избирательной гонке.

Центризбирком должен установить результаты выборов до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то состоится второй тур выборов (будет назначен на 21 апреля).