У Зеленского назвали условие дебатов с Гриценко

Соперники Зеленского замечательно дебатируют, а еще лучше — обещают, отметил советник кандидата в президенты.
Кандидат в президенты и шоумен Владимир Зеленский может провести дебаты со своим соперником — кандидатом в президенты Анатолием Гриценко, однако последнему сначала нужно пройти дебаты с ближайшими конкурентами в президентском рейтинге.
После того, как Гриценко проведет дебаты с теми, кто немного его опережает в президентском рейтинге, возможны дебаты и с Зеленским, рассказал политолог, советник шоумена Дмитрий Разумков в комментарии InfoResist.
Собеседник подчеркнул, что оппоненты Зеленского замечательно дебатируют, классно выступают, а еще лучше — обещают.
"…наверно, стоило перед какими-либо дебатами отчитаться о том, что обещалось и что было выполнено, и тогда, может, и дебатировать не было бы с кем", — отметил собеседник.
По словам советника, хотелось бы, чтобы Гриценко позвал на дебаты кандидатов в президенты, которые идут немного впереди него — Юрия Бойко, Юлию Тимошенко и Петра Порошенко.
"…И когда он пройдет с ними, ну возможно, если на это останется время, хотя я понимаю, что это мало вероятно в рамках этой избирательной компании, может быть, в следующей будет больше шансов, у него такие же шансы будут встретиться с Зеленским…", — заявил политолог.Ранее Анатолий Гриценко вызвал на дебаты Владимира Зеленского. Политолог Владимир Фесенко писал, что с политтехнологической точки зрения вызов Гриценко Зеленского на дебаты является "явной глупостью".
Напомним, с 16 по 24 марта Институт социальных и медиа исследований и New Image Marketing Group провели опрос и выяснили, что в президентском рейтинге лидирует Владимир Зеленский, второе место занимает Петр Порошенко, третье — Юлия Тимошенко, четвертое — Юрий Бойко, а пятое — Анатолий Гриценко.
Выборы президента 2019 в Украине
В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. 8 февраля ЦИК завершила регистрацию: опубликован список кандидатов в президенты.
Изначально комиссия зарегистрировала 44 кандидата на пост президента Украины. Однако 1 марта мэр Львова, лидер партии Объединение Самопомощь Андрей Садовый снялся с президентских выборов в пользу Анатолия Гриценко. Мэр Львова стал первым из 44 кандидатов, отказавшихся от участия в выборах.
За ним о своем снятии объявил другой кандидат — Дмитрий Гнап. Он тоже сделал это в пользу Гриценко.
Затем свою кандидатуру с выборов снял Сергей Кривонос — высокопоставленный офицер ВСУ. Он считает нецелесообразным менять Верховного главнокомандующего — президента Петр Порошенко, — поскольку сохраняется риск полномасштабной и открытой агрессии России против Украины.
7 марта кандидат в президенты Евгений Мураев снял свою кандидатуру в пользу другого кандидата — Александра Вилкула.
Последним на данный момент снялся с выборов Дмитрий Добродомов — кандидат от партии Народный контроль, нардеп-мажоритарщик. Теперь кандидатов в президенты на выборах 2019 осталось уже меньше четырех десятков.
8 марта в ЦИК назвали окончательное число кандидатов в президенты Украины. В избирательный бюллетень на выборах президента Украины 31 марта будет внесено 39 кандидатов, сказано в решение комиссии.