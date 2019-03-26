У Зеленского назвали условие дебатов с Гриценко

Владимир Зеленский может встретиться на дебатах с Анатолием Гриценко при одном условии, сообщил советник шоумена / Reuters

Кандидат в президенты и шоумен Владимир Зеленский может провести дебаты со своим соперником — кандидатом в президенты Анатолием Гриценко, однако последнему сначала нужно пройти дебаты с ближайшими конкурентами в президентском рейтинге.

После того, как Гриценко проведет дебаты с теми, кто немного его опережает в президентском рейтинге, возможны дебаты и с Зеленским, рассказал политолог, советник шоумена Дмитрий Разумков в комментарии InfoResist.

Собеседник подчеркнул, что оппоненты Зеленского замечательно дебатируют, классно выступают, а еще лучше — обещают.

"…наверно, стоило перед какими-либо дебатами отчитаться о том, что обещалось и что было выполнено, и тогда, может, и дебатировать не было бы с кем", — отметил собеседник.

По словам советника, хотелось бы, чтобы Гриценко позвал на дебаты кандидатов в президенты, которые идут немного впереди него — Юрия Бойко, Юлию Тимошенко и Петра Порошенко.

"…И когда он пройдет с ними, ну возможно, если на это останется время, хотя я понимаю, что это мало вероятно в рамках этой избирательной компании, может быть, в следующей будет больше шансов, у него такие же шансы будут встретиться с Зеленским…", — заявил политолог. Ранее Анатолий Гриценко вызвал на дебаты Владимира Зеленского. Политолог Владимир Фесенко писал, что с политтехнологической точки зрения вызов Гриценко Зеленского на дебаты является "явной глупостью".

Напомним, с 16 по 24 марта Институт социальных и медиа исследований и New Image Marketing Group провели опрос и выяснили, что в президентском рейтинге лидирует Владимир Зеленский, второе место занимает Петр Порошенко, третье — Юлия Тимошенко, четвертое — Юрий Бойко, а пятое — Анатолий Гриценко.