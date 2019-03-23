Политолог объяснил, почему вызов Гриценко Зеленского на дебаты — "явная глупость"

Вызов Анатолием Гриценко на дебаты Владимира Зеленского с политтехнологической точки зрения — "явная глупость", полагает эксперт / Главред

Кандидат в президенты на выборах 2019 Анатолий Гриценко вызвал на дебаты своего соперника — кандидата и шоумена Владимира Зеленского.

Гриценко через Facebook призвал Зеленского выйти с ним на прямые дебаты со своей пятеркой — ключевыми членами команды.

Политолог Владимир Фесенко в соцсети написал, что с политтехнологической точки зрения вызов Гриценко Зеленского на дебаты является "явной глупостью".

По его словам, на дебаты нужно вызывать или своего главного политического оппонента, или кандидата, с которым есть пересечение электоральных полей и у которого есть возможность забрать голоса избирателей.

"Главный политический оппонент Анатолия Гриценко — президент П. Порошенко (президент и кандидат на пост президента на выборах 2019 Петр Порошенко — Ред.). Наибольшие электоральные пересечения у А. Гриценко — с Ю. Тимошенко (кандидат в президенты, лидер Батькивщины Юлия Тимошенко — Ред.)...", — отметил эксперт.

Вызов Анатолием Гриценко на дебаты Владимира Зеленского с политтехнологической точки зрения — "явная глупость", полагает эксперт / facebook.com/A.S.Grytsenko

Ранее Центр Социальный мониторинг и Украинский институт социальных исследований им. Александра Яременко с 11 по 18 марта провели опрос и выяснили, что в президентском рейтинге Владимир Зеленский занимает первое место, Юлия Тимошенко — второе, Петр Порошенко — третье, а Анатолий Гриценко — четвертое.

Справка. В Украине 31 декабря 2018 года началась президентская кампания. Предвыборная агитация кандидатам разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта.

Всего ЦИК зарегистрировала 44 кандидата на пост президента — это рекордное количество. Позже пять кандидатов отказались принимать участие в избирательной гонке.

Центризбирком должен установить результаты выборов до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то состоится второй тур выборов (будет назначен на 21 апреля).