Свежий президентский рейтинг: Зеленский почти в два раза опережает Порошенко — опрос

Владимир Зеленский лидирует в свежем президентском рейтинге / instagram.com/zelenskiy_official

В Украине с 11 по 18 марта социологи провели опрос и выяснили, что в президентском рейтинге кандидат в главы государства на выборах 2019 и шоумен Владимир Зеленский почти в два раза опережает действующего президента и кандидата на этот пост Петра Порошенко.

Во время опроса 29,4% избирателей, которые определились с выбором и готовы принять участие в голосовании, сказали, что готовы отдать голос за Зеленского, а за Порошенко — 14,9%, свидетельствуют данные исследования, проведенного Центром Социальный мониторинг и Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко.

По данным исследователей, за еще одного кандидата в президенты — лидера Батькивщины Юлию Тимошенко — готовы проголосовать 17,2% опрошенных. Таким образом Зеленскому и Тимошенко светит проход во второй тур избирательной гонки.

Также в пятерку лидеров рейтинга вошли два кандидата на пост президента, отрыв между которыми минимальный — Анатолий Гриценко (10,7%) и Юрий Бойко (10,4%).

Опрос проводился методом интервью, в нем приняли участие 2 тысячи 47 жителе Украины в возрасте от 18 лет.

Владимир Зеленский лидирует в свежем президентском рейтинге / Скриншот с smc.org.ua

Ранее социологическая группа Рейтинг провела исследование и выяснила, что Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко имеют наибольший уровень поддержки среди граждан Украины, поэтому именно они встретятся во втором туре выборов 2019.

Справка. 25 мая 2014 года в Украине прошли внеочередные выборы президента, в первом туре победил Петр Порошенко. В начале лета — 7 июня — в Верховной Раде состоялась торжественная церемония инаугурации нового главы государства.

В конце декабря 2018 года в Украине стартовала президентская кампания. Предвыборная агитация кандидатам разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта. Количество зарегистрированных ЦИК кандидатов в президенты стало рекордным — достигло 44 человек. Позже четыре кандидата отказались принимать участие в избирательной гонке.

Центризбиркомом должен установить результаты избирательной гонки до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то состоится второй тур выборов (будет назначен на 21 апреля).