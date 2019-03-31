На Волыни и Ровенской области наблюдателей не пустили на заседание участковой комиссии

Президентские выборы-2019 / УНИАН

На Волыни в с. Новостав Гороховского района наблюдателя Опоры не допустили на утреннее заседание участковой избирательной комиссии на участке №070091. Об этом сообщили в пресс-службе Опоры.

"Наблюдатель прибыл на участок, чтобы присутствовать на заседании, однако его не пустили. Председатель комиссии сообщила, что всех запустят в 8:00 утра. На место инцидента вызвали полицию, наблюдатель Опоры подаст соответствующее заявление", - отметили в организации.

Также в Опоре сообщили об аналогичной ситуации на Ровенщине, где наблюдателя не пустили на заседание УИК на участке №560530 (с. Остриев Млинивского района).

"Председатель комиссии сказала, что" согласно законодательству она не имели права пускать". На УИК наблюдатель прибыл в 7:20 утра, дверь на участок была закрыта. По требованию наблюдателя допустить его на заседание полицейский вышел и сказал, что к нему выйдет председатель участковой избирательной комиссии. Несмотря на повторные обращения до начала голосования (8:00) наблюдателя не пустили на утреннее заседание", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Харькове зафиксировали скрытую агитацию в день выборов - борд со стилистикой политической рекламы Петра Порошенко.

В воскресенье, 31 марта, в Украине начались выборы президента 2019 — в 8:00 открылись избирательные участки. Проголосовать на выборах можно до 20:00, потом будут оглашены результаты экзит-поллов.