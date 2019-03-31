В Харькове зафиксировали скрытую агитацию Порошенко в день выборов

Петр Порошенко / УНИАН

В Харькове зафиксировали скрытую агитацию в день выборов - борд со стилистикой политической рекламы Петра Порошенко. Об этом сообщают активисты движения Честно.

Борд Петра Порошенко / Рух Честно

Как известно, вся агитация в день тишины и день голосования запрещена законом.

Ранее сообщалось, что в Николаеве на избирательном участке №480739 находился сотрудник полиции, что запрещено законом.

А в Запорожье полиция задержала мужчину за фотографирование бюллетеня.

В воскресенье, 31 марта, в Украине начались выборы президента 2019 — в 8:00 открылись избирательные участки. Проголосовать на выборах можно до 20:00, потом будут оглашены результаты экзит-поллов.