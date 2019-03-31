Все хорошо, прекрасная маркиза: в ЦИК отрапортовали об отсутствии системных нарушений

Секретарь ЦИК рассчитывает, что оригиналы протоколов свозить в ЦИК начнут в обеденное время 1 апреля.
Никаких системных нарушений на выборах президента Украины 2019, по состоянию на 16.30, не зафиксировано.
"Есть единичные случаи, но они являются классическими для какого-либо голосования в какой-либо избирательной кампании", – сообщила журналистам секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая.
Среди таких "единичных случаев" она назвала подвоз граждан к избирательным участкам и фотофиксации бюллетеней, добавив, что "в целом выборы проходят в стандартном режиме".
Секретарь ЦИК рассчитывает, что оригиналы протоколов свозить в ЦИК начнут в обеденное время 1 апреля. При этом на установление результатов выборов, по закону, у комиссии есть 10 дней. В то же время Бернацкая надеется, что в этом году все подсчитают быстрее.
Напомним, полиция зафиксировала 649 нарушений избирательного процесса и открыла 11 уголовных производств. Таковы данные по состоянию на 15:00.
Ранее Главред сообщал, как голосуют кандидаты в президенты и украинские политики. На выборы 2019 уже пришли несколько кандидатов в президенты.
Как сообщалось, у здания ЦИК неизвестные разбивают палаточный городок. Возле одной из палаток была замечена депутат от партии Юлии Тимошенко.
Результаты выборов 2019: когда объявят результаты голосования
Предварительные результаты выборов президента Украины появятся сразу после закрытия избирательных участков 31 марта в 20.00. Вначале это будут экзит-полы - результаты опросов украинцев на выходе из избирательных участков. Национальный экзит-пол 2019 проведут совместно фонд Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова.
Официальные результаты выборов-2019 Центризбирком объявит в срок до 10 апреля. В этот же день ЦИК примет решение о проведении второго тура голосования, если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов (50% + один голос).
Результаты голосования в первом туре опубликуют в "Голосе Украины" и "Урядовом курьере" до 13 апреля.
Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года.