Все хорошо, прекрасная маркиза: в ЦИК отрапортовали об отсутствии системных нарушений

В ЦИК отрапортовали об отсутствии системных нарушений на выборах 2019 / Униан

Никаких системных нарушений на выборах президента Украины 2019, по состоянию на 16.30, не зафиксировано.

"Есть единичные случаи, но они являются классическими для какого-либо голосования в какой-либо избирательной кампании", – сообщила журналистам секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая.

Среди таких "единичных случаев" она назвала подвоз граждан к избирательным участкам и фотофиксации бюллетеней, добавив, что "в целом выборы проходят в стандартном режиме".

Секретарь ЦИК рассчитывает, что оригиналы протоколов свозить в ЦИК начнут в обеденное время 1 апреля. При этом на установление результатов выборов, по закону, у комиссии есть 10 дней. В то же время Бернацкая надеется, что в этом году все подсчитают быстрее.

Напомним, полиция зафиксировала 649 нарушений избирательного процесса и открыла 11 уголовных производств. Таковы данные по состоянию на 15:00.

Ранее Главред сообщал, как голосуют кандидаты в президенты и украинские политики. На выборы 2019 уже пришли несколько кандидатов в президенты.

Как сообщалось, у здания ЦИК неизвестные разбивают палаточный городок. Возле одной из палаток была замечена депутат от партии Юлии Тимошенко.