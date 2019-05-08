Вакарчук решил баллотироваться в Верховную Раду - СМИ

Святослав Вакарчук / кадр из видео

8 мая в СМИ появилась информация, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук примет участие в парламентских выборах и вскоре представит свою команду.

Об этом сообщили "Факты ICTV", ссылаясь на информацию собственных источников.

Якобы уже 16 мая певец наконец объявит о походе в политику и представит свою команду. Место и время встречи пока неизвестны.

Отметим, что пресс-служба группы "Океан Эльзы" эту информацию не опровергает, но и не подтверждает.

Напомним, ранее Ирина Бекешкина, известный украинский социолог, директор Фонда "Демократические инициативы", отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде, дала прогноз по поводу дальнейших политических перспектив музыканта и общественного деятеля Святослава Вакарчука.