Социолог спрогнозировала дальнейшую политическую карьеру Святослава Вакарчука

По мнению социолога, у фронтмена Океана Эльзы перспективы все же наличествуют.
Ирина Бекешкина, известный украинский социолог, директор Фонда "Демократические инициативы", отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде, дала прогноз по поводу дальнейших политических перспектив музыканта и общественного деятеля Святослава Вакарчука.
"Будущее Вакарчука, в первую очередь, зависит от него самого, захочет ли он заниматься политикой или предпочтет гражданскую активность. Что касается избирательной кампании, возможно, ему стоило определиться раньше. И, конечно, участие Вакарчука в избирательной кампании серьезно снизило бы рейтинг Зеленского. Поскольку сейчас поддержка Зеленского высока во всех регионах, а при участии Вакарчука молодые избиратели Запада и Центра отдали бы свои симпатии Вакарчуку", - заявила она.
Напомним, ранее Бекешкина рассказала, в чем секрет бешеного успеха Зеленского на выборах президента 2019, а также раскритиковала адептов Порошенко за попытки раскола Украины.