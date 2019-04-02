Социолог спрогнозировала дальнейшую политическую карьеру Святослава Вакарчука

Святослав Вакарчук / УНИАН

Ирина Бекешкина, известный украинский социолог, директор Фонда "Демократические инициативы", отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде, дала прогноз по поводу дальнейших политических перспектив музыканта и общественного деятеля Святослава Вакарчука.

"Будущее Вакарчука, в первую очередь, зависит от него самого, захочет ли он заниматься политикой или предпочтет гражданскую активность. Что касается избирательной кампании, возможно, ему стоило определиться раньше. И, конечно, участие Вакарчука в избирательной кампании серьезно снизило бы рейтинг Зеленского. Поскольку сейчас поддержка Зеленского высока во всех регионах, а при участии Вакарчука молодые избиратели Запада и Центра отдали бы свои симпатии Вакарчуку", - заявила она.

Напомним, ранее Бекешкина рассказала, в чем секрет бешеного успеха Зеленского на выборах президента 2019, а также раскритиковала адептов Порошенко за попытки раскола Украины.



