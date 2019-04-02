Социолог раскритиковала адептов Порошенко за попытки раскола Украины

2 апреля 2019, 02:01

чем опасна для Украины "монополия Порошенко на патриотизм"

Порошенко, автомат
Чем опасна для Украины "монополия Порошенко на патриотизм" / Униан

В ходе чата на Главреде социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина пояснила, чем опасна для Украины риторика нынешнего президента Украины Петра Порошенко и его сторонников, которые утверждают, что все, кто поддержал другого кандидата, – это "рука кремля" и вообще враги страны.

По словам эксперта, такая "монополию на патриотизм" (мол, "правильные патриоты" – только те, кто за ПАП) ни к чему хорошему привести не может.

"Зеленского на выборах поддержала треть избирателей. Бойко и Вилкула – около 10%. То есть фактически "правильные патриоты" ведут к расколу страны. Я, как человек, который жил в советское время, хорошо помню, что на выборах мы голосовали за одного кандидата и в стране была одна партия – коммунистическая. Они что, хотят вернуть это время?" – поинтересовалась Бекешкина.

При этом социолог отдельно остановилась на результате Бойко, к которому, по ее мнению, можно смело добавить результат Вилкула.

"…я считаю, что даже 10-15% пророссийского электората – это значительная победа, если вспомнить, что когда-то пророссийский электорат составлял почти половину. Да и сейчас, по подсчетам социологов, он составляет примерно 20-25%. А пренебрегать настроениями людей не должна любая власть. Но учитывать их можно по-разному. Власть должна иметь свою программу, четкий курс и убеждать людей в правильности этого курса", – резюмировала эксперт.

Ранее Бекешкина рассказала, в чем секрет бешеного успеха Зеленского на выборах президента. Кроме того, социолог пояснила, получится ли у него объединить все регионы Украины.

Напомним, накануне Айдер Муждабаев назвал всех проголосовавших за Зеленского украинцев предателями. И не исключил, что ради будущего Украины, "придется стрелять".

"Я думаю, что подобные высказывания только вредят Порошенко. И, конечно, ни о каких европейских ценностях и речи быть не может. К сожалению, эти выборы отличались еще и повышенной температурой, неприятием оппонентов, что, конечно, вредит имиджу Украины", – высказалась Бекешкина.

Результаты выборов 2019 в Украине: когда объявят и когда второй тур

Официальные результаты выборов-2019 Центризбирком объявит в срок до 10 апреля. В этот же день ЦИК примет решение о проведении второго тура голосования, если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов (50% + один голос).

Результаты голосования в первом туре опубликуют в "Голосе Украины" и "Урядовом курьере" до 13 апреля.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года.

По состоянию на 9.00 обработано более 50% голосов. Предварительные результаты выборов президента 2019 выглядят следующим образом: Владимир Зеленский - 30,2%, Петр Порошенко - 16,6%, Юлия Тимошенко - 13,08%, Юрий Бойко - 11,5%, Анатолий Гриценко - 7,1%, Игорь Смешко - 5,9%, Олег Ляшко - 5,1%, Александр Вилкул - 4,2%, Руслан Кошулинский - 1,6% 

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