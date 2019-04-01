"Повышенная температура": Социолог оценила скандальный выпад Муждабаева против избирателей Зеленского

Айдер Муждабаев / скриншот из видео

Ирина Бекешкина, известный украинский социолог, директор Фонда "Демократические инициативы", отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде, прокомментировала недавнее экспрессивное заявление журналиста Айдера Муждабаева.

"Я думаю, что подобные высказывания только вредят Порошенко. И, конечно, ни о каких европейских ценностях и речи быть не может. К сожалению, эти выборы отличались еще и повышенной температурой, неприятием оппонентов, что, конечно, вредит имиджу Украины", - высказалась она.

Напомним, накануне Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook назвал всех проголосовавших за Владимира Зеленского на выборах президента 2019 украинцев, ни много, ни мало - предателями. И не исключил, что ради будущего Украины, "придется стрелять".