"Повышенная температура": Социолог оценила скандальный выпад Муждабаева против избирателей Зеленского

1 апреля 2019, 12:01

По мнению социолога, такие экспрессивные высказывания крайне вредят действующей украинской власти.

Муждабаев
Айдер Муждабаев / скриншот из видео

Ирина Бекешкина, известный украинский социолог, директор Фонда "Демократические инициативы", отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде, прокомментировала недавнее экспрессивное заявление журналиста Айдера Муждабаева.

"Я думаю, что подобные высказывания только вредят Порошенко. И, конечно, ни о каких европейских ценностях и речи быть не может. К сожалению, эти выборы отличались еще и повышенной температурой, неприятием оппонентов, что, конечно, вредит имиджу Украины", - высказалась она.

Напомним, накануне Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook назвал всех проголосовавших за Владимира Зеленского на выборах президента 2019 украинцев, ни много, ни мало - предателями. И не исключил, что ради будущего Украины, "придется стрелять".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

12:45
"Стукнутый неофит и провокатор": Соцсети взбурлили гневом после наезда Муждабаева на избирателей Зеленского
12:21
В США застрелили рэпера-номинанта Грэмми
12:10
Зеленский почти в три раза перещеголял Тимошенко: появились свежие данные ЦИК
12:03
"Не спасет нас клизма": Шнуров высмеял СБУ из-за Наташи Королевой
12:01
"Повышенная температура": Социолог оценила скандальный выпад Муждабаева против избирателей Зеленского
12:01
Результат Зеленского в первом туре – это приговор украинской власти – The New York Times
11:32
В ЦИК анонсировали второй тур выборов президента в Украине 2019
11:23
Политолог оценил, как работали "сетка" по скупке голосов и админресурс на выборах президента 2019
11:06
Выборы 2019: у Порошенко подсчитали, сколько украинцев поддержали Зеленского Видео
11:05
"Зачем трусы в жопе?": Ольга Бузова разозлила сеть вульгарным нарядом на концерте Видео
11:01
Политическая борьба во втором туре выборов не должна перейти в политическую войну - Яценюк
10:49
Выборы 2019: что изменилось в Украине за 15 лет мнение
10:41
Эксперт рассказал, почему случились успех Смешко и провал Ляшко на выборах президента
10:36
"Кот в мешке": от чего будет зависеть победа Зеленского во втором туре выборов мнение
10:20
Девушка дня Instagram: пышногрудая модель из США Кейли Коуэн Фото
10:16
Зеленский почти в два раза опережает Порошенко: ЦИК подсчитал более 60% протоколов Видео
10:07
От скачков тарифов и доллара до ж/д-билетов и призыва: что ждет украинцев в апреле Видео
10:02
Спецоперация Смешко и наглая скупка голосов: четыре вывода из первого тура выборов президента мнение
09:58
В ЦИК рассказали, сколько украинцев "забили" и не пришли на выборы президента-2019
09:47
"Это отстой": Надя Дорофеева разочаровала фанатов нелепым нарядом
09:34
Выборы-2019: у украинцев есть еще три недели, чтобы разоблачить врагов мнение
09:17
1 апреля: как смешно приколоться и как поздравить друзей Фото Видео
09:06
Аналитик рассказал, за счет чего Порошенко смог "пролезть" во второй тур выборов президента
09:03
Астролог расссказал, кто победит во втором туре на выборах президента Украины
08:43
"Благодарите Вакарчука": эксперт поведал, как музыкант протянул Порошенко во второй тур
08:40
Результаты голосования на выборах 2019 в Украине: ЦИК подсчитал более 50% протоколов Видео
08:33
"Теперь вы в армии": В Украине стартовал весенний призыв-2019 - кого "загребут" Видео
08:33
"Вот кого надо было отправить на Евровидение!": астролог предсказал Монатику сказочную удачу
08:24
Выборы президента Украины 2019: Оля Полякова уже поздравила одного из кандидатов
08:23
Пять главных сенсаций: чем удивили результаты выборов президента мнение
08:20
Охлобыстин ответил Зеленскому, назвавшему его идиотом
08:19
День ангела Дарьи 2019 – поздравления и открытки Фото
08:04
В Газпроме уверены, что завершат Северный поток-2 до конца года
08:00
"Приколы закончились": Порошенко призвал украинцев к "тотальной мобилизации"
07:52
Победа любой ценой: какие технологии помогли Порошенко выйти во второй тур мнение
07:42
Ученые рассказали, как секс-позы самые травмоопасные
07:36
Гороскоп на неделю 1-7 апреля: что нельзя делать и когда загадывать желания
07:20
Результаты выборов в Украине 2019: в ЦИК подсчитали более 40% протоколов Видео
07:14
Диетолог рассказала, чем полезна капуста Видео
06:54
Зеленский устроил идеальное унижение Порошенко мнение
06:50
"Дружба" Украины с Россией потеряла силу Видео
06:30
Ученые выяснили, что лучше: бросить пить или курить
06:20
Подсчитаны более трети протоколов: в ЦИК назвали лидеров выборов 2019 Видео
06:15
Экс-депутат Госдумы предупредил: Кремль может решиться на удар после выборов в Украине Видео
05:26
Прихватит сердце и скакнет давление: когда ожидается самая сильная магнитная буря апреля 2019 Видео
05:01
Выборы 2019: историк сказал, чего в Украине добивается Кремль
04:50
В лифчике и высоких трусах: Анна Седокова вышла на сцену в полуголом виде Видео
04:35
"Вырастут пенисы": росСМИ заинтриговали россиян новым "покращенням"
04:02
Астролог рассказал, какое место Лазарев займет на Евровидении
03:58
Выборы президента Украины 2019: онлайн-трансляция (обновляется) Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться