Социолог рассказала, в чем секрет бешеного успеха Зеленского на выборах президента

Владимир Зеленский / GettyImages

Ирина Бекешкина, известный украинский социолог, директор Фонда "Демократические инициативы", отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде, рассказала, почему Владимир Зеленский получил много голосов на выборах президента Украины 2019 по всей стране и способен ли он объединить все регионы.

"Но это было протестное голосование против нынешнего политикума вообще. И властных политиков, и оппозиционных. Но объединить страну может позитивная программа, которой пока у Зеленского мы не видим. То есть объединяет [лозунг - Главред] "Долой!", а что в позитиве - пока не понятно", - высказалась она.

Читайте такжеРезультат Зеленского в первом туре – это приговор украинской власти – The New York TimesКроме того, Бекешкина проанализировала феномен популярности Владимира Зеленского (дилетанта в политике) среди украинцев.

"Частично я уже это объяснила. Это голосование против всех. Это очень серьезный сигнал не только власти, но и оппозиции - форма политики, которая существует в стране, не является приемлемой для значительной части граждан, особенно молодых. И "удаленность" от политики для этих граждан - не минус, а плюс", - подытожила она.

Напомним, ранее Бекешкина скандальный выпад журналиста Айдера Муждабаева, направленный против всех проголосовавших за Зеленского украинцев.

По состоянию на 13.10 в Центризбиркоме обработали 74.84% протоколов. Первое место на выборах президента Украины 2019 все еще занимает Владимир Зеленский 30.40% (4 210 822 голосов). Действующий президент Украины Петр Порошенко получил 16.13% (2 234 144 голосов).