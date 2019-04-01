Зеленский почти в три раза перещеголял Тимошенко: появились свежие данные ЦИК

ЦИК обработал свыше 70% протоколов, Владимир Зеленский почти в три раза перещеголял Юлию Тимошенко / Reuters

Центральная избирательная комиссия поделилась новыми данными насчет обработки протоколов, полученных после того, как состоялся первый тур выборов в Украине 2019, — уже подсчитаны свыше 70% документов.

Кандидат в президенты и шоумен Владимир Зеленский на выборах президента 2019 почти в три раза перещеголял свою конкурентку — лидера Батькивщины Юлию Тимошенко, говорится на сайте ЦИК.

В Центризбиркоме обработали 70,61% протоколов. В результате подсчета голосов выяснилось, что Зеленскому отдали предпочтение 30,46% избирателей (3 млн 959 тысяч 999). Существенно меньше голосов на выборах 2019 получил нынешний президент и кандидат на пост главы государства — Петр Порошенко — за него проголосовали 16,18% (2 млн 103 тысячи 464 избирателя).

Читайте такжеПобеда любой ценой: какие технологии помогли Порошенко выйти во второй турПо законодательству во второй тур выборов попадают два кандидата, которые набрали больше всего голосов в первом туре, то есть в нем могут встретиться Зеленский и Порошенко.

Тимошенко немного отстала от Порошенко, за лидера Батькивщины проголосовали 13,15% (1 млн 710 тысяч 650).

Напомним, в Украине первый тур выборов президента 2019 прошел 31 марта, в нем приняли участие рекордное число кандидатов в президенты — 39 человек, а явка достигла отметки в 63,48%.

На выборах 2019 провели четыре экзит-полла — социологи опросили украинцев на выходе из избирательных участков и выяснили, что большинство избирателей поддержали Владимира Зеленского, за ним следует Петр Порошенко, а на третьем месте расположилась Юлия Тимошенко.

В Центризбиркоме уже анонсировали второй тур выборов президента Украины 2019. Второй тур выборов проходит в том случае, если ни один из кандидатов в первом туре не набрал более 50% голосов избирателей. Второй тур выборов в Украине 2019 будет назначен на 21 апреля.