Зеленский предложил снизить проходной барьер в Раду и отменить мажоритарку

21 мая 2019, 13:30

В Украине могут отметить мажоритарную систему.

Зеленский
Зеленский / Reuters

21 мая президент Владимир Зеленский провел встречу с главами фракций Верховной Рады и предложил на внеочередном заседании парламента изменить избирательное законодательство и уменьшить проходной барьер в парламент.

Об этом сказал сопредседатель депутатской группы "Партия" Возрождение "Виталий Хомутынник после консультаций между президентом и руководством Верховной Рады, пишет УП.

"Президент предложил изменить закон о выборах народных депутатов и внести несколько поправок. Внести коротенький законопроект с несколькими поправками. Первая правка - отменить мажоритарную систему. Вторая правка - снизить барьер до 3 процентов", - сказал он.

Фракции тоже сделали предложение Зеленскому.

"Еще дискутировалась третья правка, она была предложена от фракций. Это уточнение норм об императивном мандате", - добавил Хомутынник.

Следует уточнить, что при императивном мандате предусмотрена процедура отзыва депутата.

Отметим, что сейчас в Украине смешанная избирательная система, а в совет проходят партии, набравшие более 5% голосов.

По данным последних опросов, только четыре партии на данный момент способны пройти в следущий созыв парламента.

Барьер в пять процентов, если бы выборы состоялись сегодня, перешагнули бы только партии Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, БПП и Батькивщина.

Согласно социсследованию, среди всех опрошенных за партию Слуга народа готовы проголосовать 29,5% (среди тех, кто определился, и будет голосовать – 39,9%), за Оппозиционную платформу – За жизнь – 8,1% (10,9%), Блок Петра Порошенко – 7,8% (10,6%), Батькивщина – 6,7% (9,1%).

Другие партии не пользуются особой популярностью у украинцев.

За Честь и силу Игоря Смешко проголосовали бы 3,8% всех респондентов, за Гражданскую позицию – 3,7%, за Оппозиционный блок – 2,6%, за Радикальную партию – 2,4%, за ВО Свобода – 1,8%, за объединение Самопомич – 1,5%.

Новосозданная партия Святослава Вакарчука набрала бы всего 0,7% голосов опрошенных.

Напомним, сразу после церемонии инаугурации, 20 мая, новый президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду VIII cозыва. Глава государства во время речи в Раде анонсировал парламентские выборы 2019.

Официальная причина роспуска - в Раде уже несколько лет де-факто нет коалции. Это дает президенту право роспуска. 

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Владимир Зеленский досрочные выборы проходной барьер новости Украины
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