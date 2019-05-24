Новые выборы 2019: стартовал избирательный процесс внеочередных выборов в Раду

Сегодня начался избирательный процесс внеочередных выборов в Верховную Раду

В Украине в пятницу, 24 мая, стартовал избирательный процесс внеочередных парламентских выборов.

Согласно действующему закону О выборах народных депутатов Украины выборы в Верховную Раду 2019 осуществляются по смешанной (пропорционально-мажоритарной) системе.

В законе отмечается, что из общего количество народных избранников — их всего 450 — 225 избираются по пропорциональной системе, а еще 225 — по мажоритарной системе.

"225 депутатов избираются по пропорциональной системе в общегосударственном многомандатном избирательном округе… по избирательным спискам кандидатов в депутаты… от политических партий… 225 депутатов избираются по мажоритарной системе относительного большинства в одномандатных избирательных округах…", — говорится в документе.

Напомним, 20 мая на торжественном заседании Верховной Рады прошла инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского. После принятия присяги на верность украинскому народу глава государства анонсировал роспуск парламента.

На следующий день — 21 мая — Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля. Указ был опубликован 23 мая в правительственном издании Урядовый курьер, после публикации документ вступил в силу.

В этот же день в Верховный суд Украины поступил иск на указ Зеленского о роспуске парламента. Заявитель просит признать документ противоправным и недействительным.

Позже глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук предупредила, что нынешние законы не позволяют ЦИК вовремя завершить подготовку к досрочным выборам в Верховную Раду 2019.