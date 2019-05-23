В ЦИК назвали дату старта избирательного процесса внеочередных выборов Рады

Обжалование указа президента не повлияет на избирательный процесс, подчеркнула Татьяна Слипачук.
Избирательный процесс внеочередных выборов Верховной Рады начнется 24 мая, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.
"Избирательный процесс внеочередных выборов депутатов начнется со следующего дня после публикации - то есть с 24 мая 2019 года без принятия ЦИКом каких-либо решений о его начале", - подчеркнула она во время брифинга.
При этом она подчеркнула, что обжалование указа президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года не повлияет на избирательный процесс.
Читайте такжеЗеленский подписал указ о роспуске Рады: названа дата выборов"В соответствии с действующим законодательством, нет оснований для того, чтобы остановить подготовку проведения выборов. Избирательный процесс необратим", - добавила Слипачук.
Как известно, экс-кандидат в президенты Александр Данилюк заявил об обжаловании указа президента Владимира Зеленского о роспуске Рады.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил снизить проходной барьер в Раду и отменить мажоритарку.