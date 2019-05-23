В ЦИК назвали дату старта избирательного процесса внеочередных выборов Рады

В ЦИК рассказали о начале нового избирательного цикла / УНИАН

Избирательный процесс внеочередных выборов Верховной Рады начнется 24 мая, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

"Избирательный процесс внеочередных выборов депутатов начнется со следующего дня после публикации - то есть с 24 мая 2019 года без принятия ЦИКом каких-либо решений о его начале", - подчеркнула она во время брифинга.

При этом она подчеркнула, что обжалование указа президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года не повлияет на избирательный процесс.

Читайте такжеЗеленский подписал указ о роспуске Рады: названа дата выборов"В соответствии с действующим законодательством, нет оснований для того, чтобы остановить подготовку проведения выборов. Избирательный процесс необратим", - добавила Слипачук.

Как известно, экс-кандидат в президенты Александр Данилюк заявил об обжаловании указа президента Владимира Зеленского о роспуске Рады.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил снизить проходной барьер в Раду и отменить мажоритарку.