Указ Зеленского о роспуске Рады и досрочных парламентских выборах вступил в силу

Верховная Рада / УНИАН

В четверг, 23 мая, в правительственном издании Урядовый курьер опубликован указ президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года.

Согласно процедуре, после публикации документа в официальной печати он вступил в силу.

"Руководствуясь частью 2 статьи 77, частями 6 и 7 статьи 83, пунктом 1 части 2 статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части 1 статьи 106 Конституции Украины постановляю: 1. прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва. 2. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 года", - сказано в указе №303/2019 от 21 мая.

/ ukurier.gov.ua

При этом Зеленский поручил Кабинету министров обеспечить финансирование внеочередных парламентских выборов.

Читайте такжеРоспуска Рады не будет: политолог объяснил политический маневр ЗеленскогоНапомним, Зеленский в своей инаугурационной речи с трибуны Верховной Рады 20 мая заявил, что распускает парламент восьмого созыва.

Он призвал народных депутатов принять ряд законов, в том числе об отмене депутатской неприкосновенности, принять Избирательный кодекс и "сделать открытые списки". При этом Зеленский отметил, что дает депутатам для этого два месяца.

Позднее состоялись консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп относительно досрочных выборов.

Накануне, 22 мая по предложению Зеленского было созвано внеочередное заседание Верховной Рады с тем, чтобы внести изменения в закон о выборах. Однако парламентарии отказались включить в повестку дня сессии соответствующие законопроекты. Спикер Рады закрыл заседание, следующее состоится 28 мая.

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Как известно, очередные выборы в Верховную Раду должны были пройти осенью 2019 года.