В Раде оценили заявление Зеленского о роспуске и указали на коллизию с отменой неприкосновенности

20 мая 2019, 12:55

При досрочном прекращения полномочий парламента, решение об отмене неприкосновенности принять невозможно, заявили в Раде.

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Владимир Зеленский на трибуне парламента

Заявление нового президента Владимира Зеленского о роспуске парламента является абсолютно ожидаемым, заявила заместитель председателя фракции Народный фронт Виктория Сюмар.

"Пусть юристы дают этому оценку. Я не знаю, будет ли представление в Конституционный суд. Я не вижу в нем особой необходимости, потому что даже не факт, что они успеют это рассмотреть быстро", - отметила Сюмар в комментарии журналистам.

Она подчеркнула, что намерение нового президента досрочно прекратить полномочия парламента 8-го созыва является "политически мотивированным" и "абсолютно ожидаемым", передает УНИАН.

Читайте такжеЗеленский потребовал уволить Грицака, Полторака и Луценко"И, очевидно, что он хочет усилить свое влияние в парламенте и контролировать его, максимально использовать концентрацию своих избирателей для того, чтобы завести наибольшее количество своих людей в парламент. И возможно даже самостоятельно сформировать правительство", - сказала Сюмар.

В то же время она считает сомнительной юридическую сторону решения Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

"Юридически, я думаю, что основания, мягко говоря, очень сомнительны", - сказала она.

Как подчеркнул заместитель председателя фракции Оппозиционный блок Александр Вилкул, решение Зеленского о роспуске парламента является не юридическим, а "политическим".

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"С правовой точки зрения у нас "Закон, как дышло: куда повернешь, туда и вышло". Поэтому есть разные мнения. Я думаю, что с этим разберутся юристы. Но в любом случае это решение не юридическое, это решение политическое", - отметил Вилкул.

Он также высказал мнение, что "политическое решение" о роспуске парламента было принято еще несколько недель назад.

Читайте также"Было весело": соцсети отреагировали на троллинг Парубия в адрес ЗеленскогоПо словам заместителя председателя фракции Батькивщина Сергея Соболева, у президента Зеленского есть все основания до 16 июня распустить этот парламент.

Он назвал "театром абсурда" выход фракции Народный фронт из состава парламентской коалиции.

"Эти потуги выходить из несуществующей коалиции - это театр абсурда, и зачем это делалось - я не понимаю", - сказал депутат.

По мнению депутата от Народного фронта Леонида Емца, в случае досрочного прекращения полномочий Верховной Рады изменения в Конституцию Украины в части отмены депутатской неприкосновенности не могут быть приняты.

Он напомнил, что для того, чтобы окончательно принять изменения в Конституцию, необходимо две сессии, то есть текущая и следующая, которая должна начаться в сентябре.

Читайте такжеК чему приведет роспуск Рады ЗеленскимДепутат заметил, что в случае роспуска парламента досрочные выборы должны состояться уже летом, и поэтому нынешний парламент уже юридически не сможет принять такие изменения.

Он считает, что парламент нынешний должен быть полномочным в сентябре, иначе изменения нельзя принять. Депутат подчеркнул, что согласно Конституции, Верховная Рада, которая начала внесение изменений в Конституцию, должна их завершить, потому что в противном случае следующий парламент все будет вынужден начинать все сначала.

Как заявил лидер фракции Самопомич Олег Березюк, заявление о роспуске Верховной Рады, сделанное президентом Зеленским, является политико-правовым решением.

"Это политико-правовое решение. Если кто-то хочет его оспаривать, ну это такое... если человек демократ, то он не должен бояться выборов", - сказал он в комментарии Интерфакс-Украина.

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Он отметил, что теперь Зеленский должен подписать указ президента о роспуске Верховной Рады. "Мы должны увидеть указ, после которого через несколько дней ЦИК должна огласить выборы - досрочные выборы должны быть 21 или 27 июля", - сказал Березюк.

Напомним, во время инаугурационной речи Зеленский предложил Кабинету министров уйти в отставку.

Ранее Зеленский принял присягу президента Украины.

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выборы Верховная Рада Владимир Зеленский
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