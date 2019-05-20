Зеленский анонсировал досрочные выборы в Раду

Владимир Зеленский сказал, что распускает Верховную Раду VIII созыва / Главред

После инаугурации новый президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду VIII cозыва.

Глава государства во время речи в Раде анонсировал парламентские выборы 2019.

"…уважаемые депутаты, вы назначили сами инаугурацию на понедельник (20 мая — Ред.), в рабочий день, я вижу в этом плюс — это значит, что сегодня вечеринок не будет, будем с вами работать", — сказал он.

Зеленский попросил нардепов принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон о криминальной ответственности за незаконное обогащение, "многострадальный избирательный кодекс" и сделать открытые списки.

"А также я прошу вас уволить с постов главу Службы безопасности Украины (Василий Грицак — Ред.), генерального прокурора Украины (Юрий Луценко — Ред.), министра обороны Украины (Степан Полторак — Ред.)и это далеко не все, что вы можете сделать, но для начала достаточно", — заявил президент.

Украинский лидер добавил, что у нардепов на это будет два месяца. "У вас на это будет два месяца, сделайте это и повесьте медали себе. Неплохие балы на досрочные парламентские выборы. Я распускаю Верховную Раду VIII созыва", — сказал он.

Напомним, 21 апреля прошел второй тур выборов президента Украины 2019, Петр Порошенко проиграл избирательную гонку своему конкуренту — Владимиру Зеленскому. СМИ писали, что первым указом Зеленского на посту главы государства станет указ о роспуске Верховной Рады. Досрочные парламентских выборы в Украине 2019 могут пройти 14 июля.