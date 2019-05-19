Роспуск Рады и дата перевыборов: источник назвал первый указ Зеленского на посту президента

О роспуске Рады Зеленский якобы объявит сразу после своей инаугурации / Reuters

Несмотря на официальные заверения команды Владимира Зеленского, что проект указа о роспуске Верховной Рады является фейком, СМИ продолжают настаивать именно на этом варианте событий.

По данным УНН, первым указом Зеленского на посту президента станет как раз решение о роспуске Рады. И уже якобы даже выбрана дата для досрочных парламентских выборов в Украине 2019 – это 14 июля, заявил изданию информированный источник.

То есть о роспуске Рады Зеленский объявит сразу после своей инаугурации, назначенной уже на завтра, 20 мая.

Напомним, Зеленский пообещал Раде "неудобства" за назначение инаугурации на 20 мая. Его команда настаивала, чтобы инаугурация прошла 19 мая, напомнил он.

Читайте такжеУ БПП и Народного фронта есть еще один козырь для срыва роспуска РадыКак известно, 17 мая фракция Народный фронт заявила о выходе из коалиции. После чего спикер Андрей Парубий заявил о прекращении деятельности парламентской коалиции.

Это означает, что Владимир Зеленский в течение 30 дней не сможет распустить парламент на основании отсутствия коалиции, потому что длится 30 дней для создания новой коалиции.

Также ранее советник триумфатора выборов президента Украины 2019 Владимира Зеленского по политическим вопросам, политтехнолог Дмитрий Разумков сообщил, что есть предпосылки, которые дают новоизбранному президенту возможность распустить Верховную Раду.

Напомним, в команде Зеленского отреагировали на выход НФ из коалиции и заявили о том, что фактически коалиции не существует уже три года.