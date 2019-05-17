Советник Зеленского назвал предпосылки для роспуска Рады

Есть предпосылки, которые дают Владимиру Зеленскому возможность распустить Верховную Раду, сообщил его советник

Советник триумфатора выборов президента Украины 2019 Владимира Зеленского по политическим вопросам, политтехнолог Дмитрий Разумков сообщил, что есть предпосылки, которые дают новоизбранному президенту возможность распустить Верховную Раду.

Предпосылки для роспуска парламента очень четкие и прописаны в законе, рассказал эксперт в эфире ток-шоу Право на владу, пишет ТСН.

По его словам, одной из предпосылок для роспуска парламента является отсутствие коалиции.

"…с моей точки зрения, коалиции сегодня нет. Потому что в двух фракциях коалиционных сегодня нет 226 народных депутатов", — отметил советник.

Разумков добавил, было очень много запросов от различных коммерческих, общественных организаций, от народных депутатов, в которых просили председателя Рады Андрея Парубия предоставить поименный список коалиции, а ответа нет.

"Почему украинский народ не может понять, кто же входит в коалицию, которая несет ответственность за все те действия, которые несет парламент? Ответа нет. Если мы говорим об эту формальную причину — она имеет место быть", — подчеркнул политтехнолог.

Читайте такжеРаспустит ли Зеленский Раду и кто может ему помешатьЭксперта также возмутила инициатива нардепов проголосовать за законопроект О президенте, которым "планировали убрать практически все полномочия и превратить президента страны в номинальную фигуру".

"Идея появилась в понедельник, а в четверг депутаты должны были проголосовать за этот законопроект, где фактически с нарушением всех процедур, в том числе и Конституции…. Это не дало бы ему выполнить даже те обещания, которые были даны во время избирательной кампании", — заявил Разумков.

Напомним, 21 апреля прошел второй тур выборов президента Украины 2019. Были проведены три экзит-полла, социологи выяснили, что большинство избирателей отдали голоса за Владимира Зеленского, а не за его единственного конкурента — Петра Порошенко.

Центризбирком подсчитал 100% электронных протоколов — Зеленский набрал 73,22% голосов, а его соперник — 24,45%. Позже ЦИК обработал оригиналы протоколов с мокрыми печатями и сообщил, что в выборах 2019 победил Зеленский. Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая.

Позже появилась информация, что команда новоизбранного президента уже подготовила проект указа о досрочном роспуске депутатов парламента после инаугурации главы государства.