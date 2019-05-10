У Зеленского готов указ о досрочном роспуске Рады – СМИ

У Зеленского законодательно готовы к роспуску парламента / УНИАН

Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского уже подготовила проект указа о досрочном роспуске депутатов парламента после инаугурации главы государства.

Как сообщает телеграмм-канал Лещенко тут со ссылкой на собственные источники, окончательное решение по роспуску Рады еще не приняли, документ подготовлен предварительно.

"Часть команды Зеленского выступает за немедленный роспуск Рады после инаугурации, другая — против, чтобы успеть полноценно подготовить партию "Слуга народа". По состоянию на сегодня решение относительно выборов не принято, но "на всякий случай" проект указа уже подготовили", — говорится в сообщении.

/ Фото: телеграмм-канал Лещенко Тут

Напомним, Зеленский записал видеообращение к депутатам, в котором потребовал проголосовать за дату инаугурации и сравнил последние действия Петра Порошенко с поведением туриста в отеле Египта.