"Назначьте дату инаугурации": Зеленский записал громкое обращение к депутатам Рады

Владимир Зеленский / кадр из видео

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к депутатам.

В своем обращении от потребовал от парламентариев назначить дату инаугурации нового главы государства, которая затягивается.

По словам Зеленского, нардепы должны выбрать датой инаугурации 19 мая.

"Я обращаюсь к украинскому парламенту. Уважаемые депутаты! Надеюсь, что за три недели, пока вы отдыхали, вы не забыли слова депутатской присяги: "Исполнять свои обязательства в интересах всех соотечественников". Пока что вы действуете исключительно в своих интересах. Боитесь роспуска Рады и затягиваете назначение даты инаугурации", - сказал Зеленский.

Читайте такжеНардеп предложил Раде новую дату инаугурации Зеленского: основные тезисы проекта постановления

Он отметил, что пока нардепы трясутся за свои мандаты, бывший президент Порошенко творит непоправимое.

"Он делает активные перестановки в высшем командовании армии. Пытается пропихнуть своего главу Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Назначает судей верховного суда, среди которых юристы Рошена, судьи Майдана и родственники господина Кивалова. Раздает звания генералов более чем 20 особам, среди которых ответственные за безопасность арсеналов и складов, при котором произошли взрывы в Балаклее, Ичне, Калиновке и Сватове. Дает звания Героя Украины главе СБУ господину Грицаку", - подчеркнул политик.

Читайте такжеИнаугурация Зеленского: кого из мировых лидеров ждать в гости

Также Зеленский сравнил своего предшественника Петра Порошенко с туристом, который перед выездом из отеля ворует полотенца и тапочки.

Он пожаловался, что своими назначениями Порошенко вставляет Зеленскому палки в колеса.

Но я понимаю, что напрасно что-то говорить человеку, который говорит: "Я готов подставить плечо", а сам держит две дули в кармане. Это напоминает мне туриста в египетском отеле: завтра домой, чемоданы упакованы, номер уже убрали, и нормально воспитанный человек ждет трансфер в аэропорт. Но не Порошенко, он никак не остановится: тащит полотенца и тапочки и хватает все подряд со шведского стола. Я вас очень прошу – сдайте ключ, рассчитайтесь за мини-бар и вперед. Вам еще таможню и паспортный контроль проходить

- призвал новый президент.

Читайте такжеКак Порошенко новыми назначениями путает карты Зеленскому

Также Зеленский потребовал от парламента срочно проголосовать за дату инаугурации на первой же сессии.

"Именно поэтому я обращаюсь к Верховной Раде. На ближайшем заседании вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я, этого требует народ Украины. В интересах которого вы присягали действовать. Вы должны оставить эти политические действия этой хромой утки. Страна требует нормальной работы всех институтов. Народ не должен ждать, пока кто-то "наназначается" перед долгим отпуском. Думайте пожалуйста не про депутатские цели - думайте про Украину. 19 мая. Голосуйте", - резюмировал Зеленский.

Ранее советник Зеленского назвал пессимистический сценарий насчет инаугурации.