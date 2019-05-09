Уходя, не уходи: как Порошенко новыми назначениями путает карты Зеленскому

Впервые в Украине уходящий президент после проигрыша на выборах назначает на ключевые должности своих людей. Он уже взял под контроль информационное пространство, военный блок и суды. Это удар по репутации и дурной политический тон, объяснили нам эксперты и рассказали, что стоит за этими назначениями и кому приготовиться.

Странные назначения

Уходящий президент 7 мая назначил 75 судей Верховного суда и призвал своего преемника Владимира Зеленского и его команду не вмешиваться в работу судебных инстанций.

Читайте такжеЗеленский обречен превратиться в Порошенко образца 2014 годаУказом Петра Порошенко в Кассационный административный суд назначено 25 судей, в Кассационный хозяйственный суд – 15 судей, в Кассационный уголовный суд – 13 судей, в Кассационный гражданский суд – 22 судьи.

В фундации Dejure уже заявили, что из 75 новых судей – 15 являются недобросовестными.

"Теперь очистить состав Верховного Суда от недобросовестных судей возможно разве что путем принятия специального закона, который позволил бы провести повторное оценивание судей", – говорят в общественной организации.

В частности, в ВСУ попал судья Сергей Могил – племянник народного депутата от "Оппоблока" Сергея Кивалова. А стал известен незаконной приватизацией и продажей служебной квартиры в столичной новостройке. Также в списке его "заслуг" – незаконное вмешательство в автоматизированную систему распределения дел в суде.

Есть в списке еще один родственник Кивалова – судья Максим Титов. Он причастен к судам над автомайдановцами и затягиванием дел Майдана. За последние два года Титов на посту судьи закрыл по меньшей мере 21 дело, где рассматривался вопрос о наказании нетрезвых водителей.

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По данным организации, в Верховный Суд проходит и уже экс-глава Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк, который в начале 1990-х работал судьей в Российской Федерации. Он также и не уточнил, когда же именно получил украинское гражданство. Бенедисюк тоже способствовал уклонению от ответственности "судьями Майдана" и, вопреки закону, от действующего президента получил наградное оружие.

Назначена в Верховный суд и юрист Петра Порошенко Татьяна Малашенкова. Об этом написала в Facebook координатор Общественного совета добродетели Галина Чижик.

"Порошенко назначил юристку Рошен в Верховный Суд и призвал Зеленского не посягать на независимость Верховного Суда. Только вот с такими назначениями независимостью в Верховном Суде и не пахло. Год назад, во время первого конкурса, судьями Верховного Суда стали такие "независимые" судьи, как Сергий Слинько и Вячеслав Наставный - которые прислуживали Виктору Януковичу в процессе над Луценко, Александр Золотников - судья, который запрещал Майдан в Одессе, Ирина Сапрыкина - судья, которая запретила на три года митинги за Гостиный двор в Киеве. Так чью независимость защищает Порошенко?", - возмущена Галина Чижик.

Судьи, армия и информация

На официальном сайте президента начиная с 21 апреля появилось 12 указов о новых назначениях. Мы посчитали, что своими 7-ю указами он назначил 177 судей районных, областных, хозяйственных, кассационных и других судов.

4 мая Владимир Горковенко был назначен членом Нацсовета по телерадиовещанию. А уволенный глава Нацсовета Юрий Артеменко уже другим указом стал членом Нацкомиссии по госрегулированию в сфере связи и информатизации.

Также, должность главы постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене получил Евгений Цимбалюк. Он сменил на этой должности Игоря Прокопчука, попавшего в громкий скандал в ноябре 2018-го. Тогда выяснилось, что Прокопчук является родным братом гражданина России, вице-президента Интерпола Александра Прокопчука.

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Палки в колеса и удар по репутации

Петр Порошенко таким образом ставит своих людей. И с моральной точки зрения - это нехорошо, объясняет нам политический консультант Николай Спиридонов

"Петр Порошенко уже проиграл выборы. Но все предыдущие президенты - Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко так себя не вели. Это что-то новое, и по своей развязности беспрецедентное. По факту, Владимир Зеленский может в суде оспорить все эти решения, начиная с 21 апреля. Ведь уже тогда было ясно, что президент станет новый человек", - говорит Спиридонов.

А то, что уходящий президент ведет себя как ни в чем не бывало, и проводит кадровую политику, тоже объяснимо.

"Он планирует идти в Раду, пытается удержаться, и поэтому ставит своих людей на ключевые должности. То есть, оставляет за собой максимальное влияние и думает, как ему вставлять палки в колеса новоизбранному президенту. Но закон напрямую ему не запрещает, ведь до инаугурации Порошенко остается действующим со всеми полномочиями. И соответственно, достаточно прагматично и цинично он пытается пользоваться максимально и до конца. Не исключаю, что он еще будет присваивать генеральские звания, чтобы к нему тоже были лояльные. Живет как в последний раз и выжимает из этого по максимуму. Но то, что сейчас делает Порошенко, ударит по его репутации и будет использовано против него. Если бы я был его консультантом, то не советовал бы такого делать", - говорит эксперт.

Кому приготовиться?

Помимо норм закона, существует еще и политическая культура, поэтому обычно важные назначения не происходят, потому что считаются дурным политическим тоном, объясняет нам политолог Олег Саакян.

"Петр Порошенко намекал, что хочет вернуться в президентское кресло, причем через год. То есть по дате гораздо раньше, чем закончатся полномочия Владимира Зеленского. А это является неоднозначным намеком на то, что он планирует саботировать деятельность новоизбранного президента. Не исключаю, что кадровые назначения происходят не только для усиления своих позиций, а и в рамках договоренностей с разными политическими и финансово-экономическими кругами. В частности, снятие своего человека, и назначение своего же человека в Нацсовет по телерадиовещанию Зеленский сможет снять только в феврале 2020-го года. Это фактически возможность контролировать правила игры на медиарынке, в том числе и на избирательный период. У Петра Алексеевича есть медиаактивы, понятное дело, что он в разрезе парламентских выборов в этом заинтересован, как и в силовом блоке. В данном случае Пётр Алексеевич усиливает собственно политическое влияние на период ухода с президентского кресла", - говорит Саакян.

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По словам политолога, все новые кадровые назначения разбиваются о низкий уровень легитимности уходящего президента.

"У новоизбранного президента высокий уровень легитимности, поэтому в данном случае в конфликт вступили легальность и легитимность. Обычно, когда такое происходит в политической реальности, то побеждает легитимность. Новый президент, например, сможет инициировать законодательные изменения. Также, это можно сделать через неформальные инструменты влияния, договоренности с разными политическими группами. И часть решений можно будет поменять. И поддержка его решений будет намного выше, чем предыдущего, чей рейтинг достаточно низок", - объяснил нам Олег Саакян.

По его словам, в ближайшее время Порошенко может заняться кадровым вопросом в областных и районных администрациях.

"Там в ближайшее время могут происходить определенные перестановки. И это может быть предметом договоренностей в разрезе стартовой позиции на парламентские выборы. Также, перестановки могут быть в финансово-экономическом секторе, где у президента есть возможность повлиять на новые назначения. Но основными конечно были информационные пространство, военный блок и политические должности. И этим он уже плотно занимается", - резюмировал Саакян.