Порошенко, назначая "недобросовестных" судей Верховного суда, поставил Зеленскому ультиматум / Reuters

Пока еще действующий президент Петр Порошенко 7 мая назначил 75 судей Верховного суда. При этом он призвал своего преемника Владимира Зеленского и его команду не вмешиваться в работу судебных инстанций.

Так, указом президента в Кассационный административный суд назначено 25 судей, в Кассационный хозяйственный суд – 15 судей, в Кассационный уголовный суд – 13 судей, в Кассационный гражданский суд – 22 судьи. По словам президента, теперь Верховный суд наконец начинает работать в полном составе.

"Я надеюсь, что следующий президент и его команда будут уважать решение относительно независимого и справедливого суда, закрепленное в Конституции Украины", – заявил Порошенко.

В то же время общественная организация, фундация Dejure уже заявила, что из 75 новых судей – 15 являются недобросовестными.

"Теперь очистить состав Верховного Суда от недобросовестных судей возможно разве что путем принятия специального закона, который позволил бы провести повторное оценивание судей", – заявили юридические эксперты.

Читайте такжеДело о национализации ПриватБанка: судьи потребовали импичмента ПорошенкоВ частности, в Верховный суд попал судья Сергей Могил – племянник народного депутата от "Оппоблока" Сергея Кивалова. Он известен тем, что незаконно приватизировал и продал служебную квартиру в столичной новостройке. Также в списке его "заслуг" – незаконное вмешательство в автоматизированную систему распределения дел в суде.

В Верховный Суд попадал и другой родственник Кивалова – судья Максим Титов, который причастен к осуждению автомайдановцев и затягивания дел Майдана. Отмечается, за последние два года Титов на посту судьи закрыл по меньшей мере 21 дело, где рассматривался вопрос о наказании нетрезвых водителей.

По данным организации, в Верховный Суд проходит и уже экс-глава Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк, который в начале 1990-х работал судьей в Российской Федерации. Он также и не уточнил, когда же именно получил украинское гражданство. Бенедисюк тоже способствовал избежанию ответственности "судьями Майдана" и, вопреки закону, от действующего президента получил наградное оружие.

Напомним, 7 мая был избран глава Антикоррупционного суда. Теперь собранию судей осталось определить точную дату начала работы Высшего антикоррупционного суда.