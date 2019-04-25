Отмена томоса: Верховный суд вынес вердикт по резонансному решению Рады

Верховный Суд / УНИАН

В четверг, 25 апреля, Верховный суд Украины принял решение закрыть производство по иску религиозных организаций об отмене постановления Верховной Рады от 19.04.2018 "О поддержке обращения президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине".

"25 апреля 2019 года Верховный суд рассмотрел дело и пришел к выводу, что оно не имеет признаков дела административной юрисдикции", - говорится в сообщении на странице суда.

В сообщении подчеркивается, что на сегодня объявлена только резолютивная часть соответствующего определения. Полный текст ожидается на протяжении 5 дней.

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Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины, ее возглавил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко). 3 февраля состоялась его интронизация.

5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ, 6 января вручил документ митрополиту Епифанию.

Ранее сообщалось о том, что сколько сотен приходов перешли из УПЦ МП в ПЦУ.