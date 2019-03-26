Стало известно, сколько сотен приходов перешли из УПЦ МП в ПЦУ

Заседания синода ПЦУ / pomisna.info

Религиозная община церкви Иоанна Богослова села Небиж Хорошевского района (Житомирская область) стала уже пятисотой общиной, перешедшей из лона бывшей Украинской православной церкви (Московского патриархата) в Православную церковь Украины.

Соответствующее сообщение опубликовали представители Религиозно-информационной службы Украины. По их данным, первой на Житомирской области к ПЦУ перешла религиозная община села Ворсовка Миланского района.

Как сообщают в Житомирской обладминистрации, новые уставы получили уже десять религиозных общин региона.

Напомним, ранее на Днепропетровщине иерарх бывшей УПЦ МП уволил священников за переход в ПЦУ. До этого в Раде сделали важное заявление по переходу храмов бывшей УПЦ МП в ПЦУ.

