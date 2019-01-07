В Раде сделали важное заявление по переходу храмов УПЦ МП в ПЦУ

Верховная Рада Украины / УНИАН

В Верховной Раде готовят законопроект о переходе храмов Украинской православной церкви Московского патриархата в новосозданную Православную церковь Украины (ПЦУ).

Об этом сообщила представитель президента в парламенте Ирина Луценко, передает Укринформ.

"Закон "сыроват" и не отвечает еще всем тем моментам, которые нужно сегодня согласовать. Поэтому на этой пленарной неделе, я думаю, мы начнем эту дискуссию", - приводит агентство слова Луценко.

При этом она призвала "не затягивать" принятие закона.

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал томос об автокефалии новосозданной украинской церкви.

Перед подписанием документа в храме Святого Георгия возле резиденции Вселенского патриархата состоялся молебен, на котором присутствовали президент Украины Петр Порошенко, глава МИД Павел Климкин, спикер Рады Андрей Парубий, глава ПЦУ митрополит Епифаний, константинопольские священники, а также другие украинские политики и иерархи ПЦУ.

6 января Вселенский патриарх вручил томос митрополиту Епифанию, а днем позже документ доставили в Киев.