Избран глава Антикоррупционного суда / Униан

Главой Антикоррупционного суда Украины избрана судья первой инстанции Елена Танасевич.

Заместителем председателя Антикоррупционного суда избран Евгений Крук.

Голосование собрания судей Высшего антикоррупционного суда было тайным. Для избрания главы понадобилось несколько попыток: после первого и повторного голосования ни один из кандидатов нужного количества голосов не набрал.

В конечном итоге за Танасевич свои голоса отдали 23 судьи.

Конкуренцию ей составила судья Ольга Саландяк, которую в результате поддержали 10 судей.

З третьої спроби обрано голову Антикорупційного суду. Головою суду стала Олена Танасевич, яку підтримали 23 членів Антикорсуду. 10 голосів отримала Ольга Саландяк, 5 - не підтримали жодного кандидата.#антикорсуд — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 7 мая 2019 г.

Теперь собранию судей осталось определить точную дату начала работы Высшего антикоррупционного суда.

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