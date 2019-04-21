У Зеленского анонсировали перезапуск НАБУ и новый законопроект о незаконном обогащении

Владимир Зеленский / Reuters

В случае, если НАБУ и САП не покажут совместный результат, возможен перезапуск антикоррупционных органов, заявил эксперт команды кандидата в президенты Владимира Зеленского по вопросам антикоррупционной политики Руслан Рябошапка.

"Нужно Холодницкому и Сытнику дать шанс, и мы дадим. Но если они не справятся и не покажут совместный результат работы, то органы будут перезапущены", - сказал он в комментарии Українським Новинам.

По его словам, нет смысла перезапускать САП без НАБУ и наоборот. Он стакже читает, что увольнение только Сытника или только Холодницкого не изменит ситуацию.

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Рябошапка также подчеркнул, что Зеленский намерен внести свой законопроект в Верховную Раду об уголовной ответственности за незаконное обогащение в случае победы на выборах Президента.

"Мы внесем свой законопроект. Новый президент внесет свой закон" - сказал он.

Рябошапка добавил, что ни один из внесенных на данный момент в Раду законопроектов об уголовной ответственности за незаконное обогащение не отвечает международным стандартам.

Напомним, ранее у Порошенко рассказали, как прореагируют на результаты выборов 2019.