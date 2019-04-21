У Порошенко рассказали, как прореагируют на результаты выборов 2019

За все окружение Петра Порошенко отдувался глава фракции БПП в Раде Артур Герасимов.
Штаб пока еще действующего главы государства Петра Порошенко во втором туре президентских выборов 2019 признает любые результаты волеизъявления украинского народа.
С таким заявлением в воскресенье, 21 апреля, выступил глава фракции БПП – Солидарность в Верховной Раде Артур Герасимов.
"Украина - демократическая страна, и наша команда признает любые результаты", − заявил он.
Читайте такжеПорошенко vs Зеленского: физиогномист назвал победителя дебатовПо словам Герасимова, Конституция Украины определяет народ главным источником власти. "Первый тур признан демократичным и полностью соответствующим международным стандартам", - подчеркнул глава фракции БПП и выразил надежду, что второй тур пройдет так же демократично, как и первый.
"Мы примем любой вывод и любой выбор украинского народа", − подытожил Герасимов.
Напомним, ранее второй президент Украины Леонид Кучмы дал совет Владимиру Зеленскому и намекнул на грядущий провал Петра Порошенко.
Кроме того, Главред собрал главные подробности и инциденты, произошедшие на данный момент в рамках второго тура выборов президента Украины.