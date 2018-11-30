В Раде предложили закрыть въезд в Украину мужчинам из России

В Украине могут ужесточить пропускной режим в условиях военного положения.
В условиях военного положения в Украине может быть принято решение о запрете въезда в страну мужчинам из России.
Об этом рассказал в эфире ток-шоу "Право на власть" народный депутат от БПП Артур Герасимов.
"Рассматривается вопрос запрета въезда мужчин с территории России, не женщин", - подчеркнул он.
Напомним, с 29 ноября Государственная пограничная служба Украины решила закрыть въезд в захваченный Российской Федерацией Крым для иностранцев.
Кроме того, на пунктах пропуска на границе с Крымом в Херсонской области ввели ограничение пропуска российских граждан.
В то же время в посольстве РФ пожаловались на массовый отказ россиянам во въезде в Украину.