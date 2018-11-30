В Раде предложили закрыть въезд в Украину мужчинам из России

30 ноября 2018, 09:22

В Украине могут ужесточить пропускной режим в условиях военного положения.

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В Украине могут ужесточить режим пересечения границы / Главком

В условиях военного положения в Украине может быть принято решение о запрете въезда в страну мужчинам из России.

Об этом рассказал в эфире ток-шоу "Право на власть" народный депутат от БПП Артур Герасимов.

"Рассматривается вопрос запрета въезда мужчин с территории России, не женщин", - подчеркнул он.

Напомним, с 29 ноября Государственная пограничная служба Украины решила закрыть въезд в захваченный Российской Федерацией Крым для иностранцев.

Кроме того, на пунктах пропуска на границе с Крымом в Херсонской области ввели ограничение пропуска российских граждан.

В то же время в посольстве РФ пожаловались на массовый отказ россиянам во въезде в Украину.

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Рада Россия запрет военное положение Артур Герасимов
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