Украина закрыла для россиян пункты пропуска на границе с Крымом

Пункт пропуска "Чонгар" на границе с Крымом

На пунктах пропуска на границе с Крымом в Херсонской области ввели ограничение пропуска российских граждан, сообщил глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев.

Он подчеркнул, что ограничения на КПВВ на админгранице с Крымом вступили в действие с вечера воскресенья, 25 ноября, при этом граждан Украины и других государств пропускают без ограничений.

"Пункты пропуска сейчас в режиме ограниченного пересечения в отношении граждан Российской Федерации - как туда, так и обратно. Относительно Крыма, имею в виду", - подчеркнул Гордеев во время брифинга.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

В результате столкновения военнослужащие Украины получили ранения.

После этого СНБО рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. В понедельник, 26 ноября, глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях Украины на 30 дней.