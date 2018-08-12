Российские пограничники прекратили пропуск украинцев через КПВВ

Попасть в Крым через два пункта пропуска пока нельзя / Фото: Reuters

Пограничники оккупационных войск в Крыму прекратили пропуск людей через КПВВ "Чаплинка из-за отсутствия элетроэнергии.

Указано, что украинские пограничники проводят работы по восстановлению базы данных таможни в пункте пропуска "Каланчак", говорится в сообщении пресс-службы Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы , передают Українськi Новини.

Очередей из транспортных средств и пешеходов не зафиксировано.

Читайте такжеКрысы, мухи, мусор, вонь: появились фото свалок в оккупированном Симферополе"В то же время, по информации граждан, которые следовали через КПВВ "Чаплинка", напротив, в так называемом "пункте пропуска" оккупантов отсутствует электроснабжение (резервные источники также у них не работают). Из-за такой обстановки у оккупантов ни транспортные средства, ни пешеходы не пропускаются", - сказано в сообщении.

Пункт пропуска "Чонгар", по данным украинских пограничников, работает в штатном режиме.

Напомним, в самый разгар лета города оккупированного Россией Крыма продолжают пустовать, хотя до оккупации они были заполнены отдыхающими. В Сети появились фото пустого вокзала Ялты.