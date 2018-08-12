Рядом с Ялтой разгорелся грандиозный лесной пожар

скриншот из видео

В приграничном районе между Ялтинским и Крымским горнолесным заповедниками произошел пожар.

Возгорание произошло в субботу, 11 августа. Сейчас площадь пожара достигла 80 га. В районе ущелья Уч-Кош работают два вертолета, которые уже сбросили 150 т воды.

В тушении принимают участие 420 человек, задействованы 66 единиц техники. "Привлечение дополнительных сил связано со сложными условиями работы подразделений. Очаг пожара находится в труднодоступной местности, мониторинг обстановки затруднен из-за сильного задымления и плохой видимости. Кроме того, существует трудность с забором воды для тушения, так как ближайший источник находится в двух километрах" - сообщает ТАСС.

Накануне президент Петр Порошенко в День Ялты (11 августа) выразил уверенность, что над городом будет развеваться флаг Украины и прозвучит гимн страны.

"Волшебная Ялта - настоящая жемчужина Крыма. Как и Крым - настоящая жемчужина Украинского государства. Уверен, что в Ялте и во всем Крыму будет развеваться сине-желтый флаг и зазвучит гордое: "Ще не вмерли України ні слава, ні воля", - написал Порошенко в Twitter, допустив сразу три ошибки в первой строчке гимна Украины.