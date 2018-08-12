Порошенко сделал сразу три ошибки в первой строчке гимна Украины

12 августа 2018, 09:22

Президент процитировал гимн, поздравляя ялтинцев с Днем города.

Петр Порошенко

Поздравляя жителей Ялты с Днем города 11 августа, президент Петр Порошенко процитировал гимн Украины и допустил сразу три ошибки.

"Волшебная Ялта - настоящая жемчужина Крыма. Как и Крым - настоящая жемчужина Украинского государства. Уверен, что в Ялте и во всем Крыму будет развеваться сине-желтый флаг и зазвучит гордое: "Ще не вмерли України ні слава, ні воля", - написал Порошенко в Twitter.

При этом в официальном тексте гимна, утвержденном 6 марта 2003 года, значится "Ще не вмерла України і слава, і воля".

Также в своем поздравлении глава государства уже в третий раз за лето пообещал поднять флаг Украины в Крыму.

Ранее в Администрации президента (АП) Украины Петра Порошенко заявили, что не знают ни о том, кто курирует размещение политической рекламы с его именем, в частности в Facebook, ни об объемах рекламных бюджетов.

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Петр Порошенко
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