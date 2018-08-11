Порошенко в третий раз за лето пообещал поднять флаг Украины в Крыму

Петр Порошенко

Президент Петр Порошенко в День Ялты выразил уверенность, что над городом будет развеваться флаг Украины и прозвучит гимн страны.

"Волшебная Ялта - настоящая жемчужина Крыма. Как и Крым - настоящая жемчужина Украинского государства. Уверен, что в Ялте и во всем Крыму будет развеваться сине-желтый флаг и зазвучит гордое: "Ще не вмерли України ні слава, ні воля", - написал Порошенко в Twitter.

В начале июля, поздравляя личный состав ВМС Украины с профессиональным праздником, Петр Порошенко заявил, что в аннексированном Севастополе будет поднят украинский флаг.

"Верю, что совместными усилиями мы возродим и приумножим морскую славу Украины, а государственный флаг на наших кораблях снова будет поднят в бухтах украинского Севастополя", - заявил президент.

До этого, в июне, поздравляя севастопольцев с Днем города, глава государства также пообещал, что в Севастополе будет поднят украинский флаг.

Летом 2016 года на праздновании Дня государственного флага Украины (23 августа. - Прим.) Порошенко заявлял, что "чрезвычайно сложная задача для нас - сделать так, чтобы наш флаг снова появился над Донецком, Луганском, над Симферополем, над Севастополем".